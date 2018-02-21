Волгоградской семье вернули считавшегося умершим 7 лет назад мальчика

В Волгограде мальчика, которого на протяжении 7 лет считали умершим, вернули в семью судебные приставы.
Эта история началась в 2011 году. Родная мать отказалась от ребенка сразу после рождения, так как врачи ей сказали, что он проживет не больше недели. Это непростое решение женщина приняла после разговора мужем. Через 5 дней супруги одумались и решили вернуться за сыном, но им сказали, что его уже нет в живых.
Неожиданное продолжение эта история получила в прошлом году, когда судебному приставу поступил документ о взыскании с родителей алиментов за содержание несовершеннолетнего ребенка на сумму 230 тысяч рублей в пользу дома-интерната за содержание ребенка. Найти должников не удалось, так как по указанному адресу они не проживали. Также не удалось обнаружить имущество должников, на которое можно было бы наложить арест, зато отыскался банковский счет матери мальчика. Когда его заблокировали, женщина решила выяснить, по какой причине это произошло, и вдруг узнала, что с нее взыскали алименты за ребенка, которого она считала умершим.
От новостей вкладчица в буквальном смысле упала в обморок. Оправившись от шока, супруги обратились в суд с требованием восстановить родительские права. Как сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, в результате мальчика передали на воспитание законным родителям, исполнительное дело в отношении семьи прекращено.
Неожиданное продолжение эта история получила в прошлом году, когда судебному приставу поступил документ о взыскании с родителей алиментов за содержание несовершеннолетнего ребенка на сумму 230 тысяч рублей в пользу дома-интерната за содержание ребенка. Найти должников не удалось, так как по указанному адресу они не проживали. Также не удалось обнаружить имущество должников, на которое можно было бы наложить арест, зато отыскался банковский счет матери мальчика. Когда его заблокировали, женщина решила выяснить, по какой причине это произошло, и вдруг узнала, что с нее взыскали алименты за ребенка, которого она считала умершим.
От новостей вкладчица в буквальном смысле упала в обморок. Оправившись от шока, супруги обратились в суд с требованием восстановить родительские права. Как сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, в результате мальчика передали на воспитание законным родителям, исполнительное дело в отношении семьи прекращено.
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