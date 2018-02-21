В Петербурге джип въехал в подземный переход у метро «Московская»

Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на юге Северной столицы. Там в подземный пешеходный переход въехал автомобиль.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена, внедорожник въехал в переход, расположенный у станции метро «Московская».
По предварительным данным, никто не пострадал, на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Сообщается, что на работу подземки этот инцидент не повлиял.
По предварительным данным, никто не пострадал, на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Сообщается, что на работу подземки этот инцидент не повлиял.
Комментарии