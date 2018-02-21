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    В Петербурге джип въехал в подземный переход у метро «Московская». ДТП, Санкт-Петербург, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге джип въехал в подземный переход у метро «Московская»

    В Петербурге джип въехал в подземный переход у метро «Московская»

    1 комментарий
    • Фото: spb_today / vk.com
    В Петербурге джип въехал в подземный переход у метро «Московская»

    В Петербурге джип въехал в подземный переход у метро «Московская»

    В Петербурге джип въехал в подземный переход у метро «Московская»
    • Фото: spb_today / vk.com

      • Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на юге Северной столицы. Там в подземный пешеходный переход въехал автомобиль.

      Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена, внедорожник въехал в переход, расположенный у станции метро «Московская».

      По предварительным данным, никто не пострадал, на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Сообщается, что на работу подземки этот инцидент не повлиял.

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