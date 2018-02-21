Россиянам посоветовали во время поездок в США есть больше лука и чеснока

Эпидемия гриппа объявлена на территории всех штатов США за исключением столичного региона и штата Гавайи.
В Ростуризме советуют туристам, которые едут в США, есть больше лука и чеснока, так как в стране свирепствует эпидемия гриппа. Также россиянам рекомендуют носить защитные маски, после улицы мыть руки и нос, а также избегать массового скопления людей.
В ведомстве подчеркивают, что быстро расползающийся по территории Штатов вирус крайне устойчив к наиболее распространенным лекарственным препаратам.
Из сообщения Ростуризма: «Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в три раза превысило допустимый порог и продолжает расти. В штате Калифорния уровень смертности от гриппа и одного из его последствий — пневмонии — достиг 70 человек в неделю. При этом распространившиеся в США разновидности вируса стали устойчивы к наиболее распространенным антивирусным препаратам. Одним из наиболее действенных способов борьбы с эпидемией американские специалисты считают вакцинацию, однако признают, что постоянная мутация вируса снижает ее эффект».
В ведомстве призвали туроператоров, реализующих туры в США, информировать своих клиентов о рисках заболевания гриппом во время пребывания в этой стране.
В ведомстве подчеркивают, что быстро расползающийся по территории Штатов вирус крайне устойчив к наиболее распространенным лекарственным препаратам.
Из сообщения Ростуризма: «Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в три раза превысило допустимый порог и продолжает расти. В штате Калифорния уровень смертности от гриппа и одного из его последствий — пневмонии — достиг 70 человек в неделю. При этом распространившиеся в США разновидности вируса стали устойчивы к наиболее распространенным антивирусным препаратам. Одним из наиболее действенных способов борьбы с эпидемией американские специалисты считают вакцинацию, однако признают, что постоянная мутация вируса снижает ее эффект».
В ведомстве призвали туроператоров, реализующих туры в США, информировать своих клиентов о рисках заболевания гриппом во время пребывания в этой стране.
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