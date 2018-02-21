Главарь забайкальской банды черных риелторов осужден пожизненно за убийства

Суд в Забайкальском крае приговорил к пожизненному заключению лидера преступной группы черных риелторов, признав его виновным в десятках преступлений, в том числе — убийств.

45-летний Николай Борисенко обвинялся в убийствах, совершенных организованной группой из корыстных побуждений, а также в крупном мошенничестве и даче взяток.



Следствие и суд установили, что в 2009 году Борисенко, освободившись из тюрьмы, собрал банду из еще девяти человек для махинаций с незаконно полученными квартирами. Одни из членов группировки занимались регистрацией этих квартир, давая взятки чиновникам, другие — убивали свидетелей, потерпевших, а также самих членов банды. Все это продолжалось с июня 2009 года по май 2010 года в городе Чите и Хилокском районе.



Затем Борисенко несколько лет скрывался как в России, так и за границей, пока наконец его не поймали в Оренбургской области. Он пытался незаконно перейти через границу РФ из Казахстана с поддельным российским паспортом.



Следственный комитет РФ: «Коллегия присяжных признала Николая Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в сумме 500 тысяч рублей».



Остальные члены банды были осуждены ранее на длительные тюремные сроки.