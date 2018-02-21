Госдума разрешила выплачивать зарплату в иностранной валюте

В России в третьем чтении принят закон, который разрешает выплачивать зарплату россиянам, находящимся за рубежом, в иностранной валюте.
Принятый закон касается дипломатов, военнослужащих, сотрудников консульских учреждений и российских представительств, а также других работающих за границей российских граждан. Согласно документу они смогут получать зарплату в иностранной валюте.
Уточняется, что закон разрешает операции по выплате зарплаты в иностранной валюте сотрудникам филиалов юрлиц — резидентов, находящихся за пределами России, через счета таких филиалов, открытые в банках за границей. Также законопроект предусматривает возможность получения зарплаты в валюте на счета в российских банках.
До принятия закона граждане России, работающие за рубежом, могли получать зарплату только в российской валюте на свои счета в уполномоченных банках. Такой порядок выплаты зарплаты вызывал существенные неудобства и был признан экономически не обоснованным, пишет «Парламентская газета».
Уточняется, что закон разрешает операции по выплате зарплаты в иностранной валюте сотрудникам филиалов юрлиц — резидентов, находящихся за пределами России, через счета таких филиалов, открытые в банках за границей. Также законопроект предусматривает возможность получения зарплаты в валюте на счета в российских банках.
До принятия закона граждане России, работающие за рубежом, могли получать зарплату только в российской валюте на свои счета в уполномоченных банках. Такой порядок выплаты зарплаты вызывал существенные неудобства и был признан экономически не обоснованным, пишет «Парламентская газета».
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