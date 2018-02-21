Тайны подземелья: в Ботовской пещере нашли скелеты древних животных

Российские ученые рассказали об итогах экспедиции, которая прошла в Иркутской области в знаменитой Ботовской пещере, которая является самой длинной в нашей стране. Общая протяженность подземных ходов составляет почти 70 километров.

Изучение подземелья, расположенного возле реки Боты, специалисты сравнивают с исследованием другой планеты.



Александр Осинцев, руководитель экспедиций к Ботовской пещере: «Мы просто идем туда, куда пещера нас ведет. То есть бесконечный такой космос пещерных ходов, мы движемся, движемся по ним каждый год, строим карту, отмечаем точку, где мы остановились. И перед нами все время такой огромный белый лист, который мы опять заполним вот этими вот ходами».



Авторы научно-популярного фильма, созданного при поддержке Российского географического общества, составили трехмерную карту Ботовской пещеры. Сеть лабиринтов напоминает ходы муравейника с тем отличием, что расстояния измеряются десятками километров. Абсолютная темнота, нулевая температура и узкие коридоры. Чтобы передать атмосферу подземелья, кинематографисты неделю прожили вместе с участниками экспедиции.



Вячеслав Столяров, режиссер фильма «Пещера Ботовская»: «Пещера требует постоянного движения. В нее не приходят посидеть, что-то посмотреть, посозерцать. Для спелеологов это большая работа по первопрохождениям, а первопрохождения — это огромный труд проникновения в какие-то области, пространства, это постоянное движение, не пешком, а на четвереньках или ползком».



Двадцать лет спелеолог Александр Осинцев изучает этот подземный лабиринт. За это время

участники ежегодных экспедиций открыли и нанесли на карту почти 70 километров Ботовской пещеры.



От крупного населенного пункта до пещеры — 90 километров пути. Представительные экспедиции с большим числом участников назначают на февраль. Именно в это время года болотистая и вязкая почва в этой местности замерзает, открывается зимний путь.



Палеонтологи обнаружили останки более 40 особей животных. Рядом со скелетами рысей и бурых медведей нашлись кости давно вымершего ботовского медведя времен плейстоцена. Внешне и по размерам, предполагают ученые, доисторический зверь напоминал гималайского мишку. Скелет хищника пролежал не меньше нескольких десятков тысячелетий.



Точный возраст останков, причины смерти животных специалистам еще предстоит выяснить. Скелеты хорошо сохранились. Судя по всему, в Ботовской пещере древние хищники проводили спячку, а после, по одной из версий, заблудились в запутанных коридорах лабиринта и погибли. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Артемьева.