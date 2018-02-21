Без цензуры: в Ростове-на-Дону представили первое полное издание «Тихого Дона»

В Ростове-на-Дону представили первое полное издание романа «Тихий Дон». При жизни Шолохова это произведение печаталось больше 300 раз, но ни одна из версий не соответствовала творческой воле автора. Новый двухтомник должен исправить эту несправедливость.

За свои 90 лет «Тихий Дон» выходил в журналах и многотомниках, переводился на Востоке и Западе, сокращался и дополнялся, но никогда прежде не печатался в виде научного издания. Читателям представили в каком-то смысле неизвестного Шолохова, как говорят ученые, выверенного.



«Тихий Дон» при жизни автора издавался сотни раз. Общий тираж — 20 миллионов экземпляров. На деле под одним и тем же названием выходили разные тексты, исчезали некоторые фразы, слова, на их месте появлялись другие. Зачастую сам Михаил Александрович не знал, какая именно версия его романа вышла из печати.



«Тихий Дон» признан выдающимся литературным произведением, но только сейчас ученые сделали вывод, что ни одно прижизненное издание романа не соответствовало творческой воле автора целиком.



В 1965 году Шолохов получил Нобелевскую премию с формулировкой «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Аксинья и Григорий, любовь и смерть, революция и гражданская война, простые люди, попавшие в водоворот истории… XX век перемалывал не только судьбы, но и книги.



Наталья Первунина, заведующая отделом центра по работе с книжными памятниками Ростовской области: «Что с ним только не происходило за это время. Что происходило с самим автором, как он вынужден был мучить свое собственно произведение, мучить себя».



Представленные экземпляры «Тихого Дона» настолько редкие, что из хранилищ Ростовской публичной библиотеки их достают лишь для выставок. «Роман-газета», реставрированное издание. Здесь публиковались главы «Тихого Дона», читатель с нетерпением ждал следующих номеров. Книга жила во времени. От издания к изданию что-то Шолохов исправлял, что ему не нравилось, но что-то его просто заставляли переписывать. Чистая идеология. Например, из текста исчез Троцкий и появилось письмо Ленина Сталину.



Началась кампания по чистоте речи, вымарывали ругательства. Слово «хохол» заменили на «украинец». В какой-то момент отказались даже печатать новые главы, если Мелихов не перейдет к «красным». Ученые в текстах «Тихого Дона» нашли 4 тысячи разночтений. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.