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    Дерипаска и Потанин решили сыграть в «русскую рулетку». Дерипаска, компании, Потанин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДерипаска и Потанин решили сыграть в «русскую рулетку»

    Дерипаска и Потанин решили сыграть в «русскую рулетку»

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    Дерипаска и Потанин решили сыграть в «русскую рулетку»

    Дерипаска и Потанин решили сыграть в «русскую рулетку»

    Дерипаска и Потанин решили сыграть в «русскую рулетку»

      В российской прессе появилась информация, что долгий конфликт между акционерами «Норникеля» может вылиться в финальную битву за обладание этой компанией. Олег Дерипаска и Владимир Потанин готовятся сыграть в «русскую рулетку».

      Сейчас у Дерипаски примерно 28% акций, у Потанина — 30,5%. Механизм «русской рулетки» прописан в соглашении между ними. Суть в следующем: когда один из акционеров предложит выкупить пакет другого, тот может или согласиться или купить пакет первого, но еще по более высокой цене. И так они будут поднимать ставки, пока кто-то не согласится.

      Отказаться от рулетки нельзя, иначе пакет акций придется отдать практически бесплатно. В 2012 году конфликт между Дерипаской и Потаниным за право управлять «Норникелем» удалось остановить только благодаря тому, что в число акционеров в качестве арбитра вошел Роман Абрамович, но сейчас он собирается продавать свою долю.

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