В Якутии развивают добычу угля премиального качества

Южная Якутия становится одним из главных мировых центров по добыче премиального угля. В отличии от распространенного энергетического, он используется для производства высококачественных сталей. Покупатели уже выстраиваются в очередь. По прогнозам экспертов, спрос будет только расти.

Якутия — известная всем как земля, богатая алмазами, выходит на новые сырьевые горизонты. В республике реализуется один из приоритетных проектов по развитию Дальнего Востока. На якутских шахтах с каждым годом наращивают добычу угля, причем, премиального качества, с уникальным набором физических и химических свойств.



Сергей Цивилев, генеральный директор ООО «Угледобывающая компания „Колмар“»: «Этот уголь можно, конечно, использовать и сжигать в печах. Но он отличается от обычных углей энергетических. Он обладает теми характеристиками, которые нужны для приготовления хорошей стали».



Уголь на юге Якутии уже привыкли называть местным черным золотом. Благодаря своему качеству он пользуется огромным спросом. Премиальные характеристики якутского угля — это подарок природы. Но земля не спешит расставаться со своими богатствами. Труд шахтера даже сейчас, несмотря на применение современных технологий, остается тяжелой мужской работой. Но именно шахтный способ позволяет добывать уголь самого высокого качества.



Большинство сотрудников крупного угледобывающего холдинга — жители Якутии. Но по мере развития проекта все острее ощущается нехватка кадров. И некоторых специалистов приглашают из других регионов. Для работников угледобывающего холдинга строят жилье и важнейшие инфраструктурные объекты. Это и сегодняшняя потребность, и задел на будущее, когда предприятия компании выйдут на полную мощность, а штат увеличится вдвое. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Коневича.