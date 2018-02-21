Здание подмосковного главка СКР загорелось в центре Москвы

В здании Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области возник пожар.
О пожаре в административном здании на улице Рождественка в центре Москвы сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, огонь вспыхнул на первом этаже многоэтажного здания. В здании наблюдается сильное задымление.
Сейчас причины и обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают пожарные. Они ищут людей в помещении.
Сейчас причины и обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают пожарные. Они ищут людей в помещении.
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