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    Здание подмосковного главка СКР загорелось в центре Москвы

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    Здание подмосковного главка СКР загорелось в центре Москвы

    Здание подмосковного главка СКР загорелось в центре Москвы

    В здании Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области возник пожар.

    О пожаре в административном здании на улице Рождественка в центре Москвы сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, огонь вспыхнул на первом этаже многоэтажного здания. В здании наблюдается сильное задымление.

    Сейчас причины и обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают пожарные. Они ищут людей в помещении.

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