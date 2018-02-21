Московского маньяка-инспектора досрочно освободили за примерное поведение

В Нижнем Тагиле решили отпустить бывшего инспектора ДПС Артура Косицына, который 4 года держал в страхе молодых женщин юга Москвы. Он успел надругаться над 27 жертвами, в том числе несовершеннолетними девочками.

Как рассказали следователи, Косицын утром охотился за старшеклассницами, днем уходил на работу, а вечером выслеживал женщин у метро. Подворотни, подъезды и лифты стали для инспектора вторым домом. Он унижал, угрожал убийством и издевался. Почти у всех его жертв теперь психологические травмы на всю жизнь и целый букет венерических заболеваний, которыми заражал их насильник.



При этом в обычной жизни Косицын казался нежным и заботливым, заваливал избранниц подарками и цветами. Правда, у него было одновременно аж три девушки, все сходили по нему с ума. Одна родила от любвеобильного инспектора сына. А с другой они уже готовились к свадьбе. Невеста потом ездила к нему в СИЗО, пока не услышала то, что рассказывали жертвы маньяка.



Как все это сочеталось в одном человеке? Этим вопросом задавалось и следствие. Экспертиза ответила, что у Косицына «смешанное расстройство личности и сексуальных предпочтений». По закону, отсидев два года в СИЗО и семь лет в колонии, он имеет право смягчение условий наказания. Судьи решили заменить оставшиеся 5 лет, которые Косицын должен был отсидеть в тюрьме, исправительными работами на воле.



Однако даже в Федеральной службе исполнения наказаний сегодня признались, что подобных случаев, чтобы серийных извращенцев отпускали, пусть даже за примерное поведение, там не припомнят. Да и как же тогда быть с правами женщин, чью жизнь он изуродовал?

