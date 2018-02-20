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    В Петербурге рабочие сбросили снег с крыши на 9-летнего мальчика

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    В Петербурге рабочие сбросили снег с крыши на 9-летнего мальчика

    В Петербурге рабочие сбросили снег с крыши на <nobr>9-летнего</nobr> мальчика

    В Петербурге возбуждено уголовное дело после падения снега и наледи на 9-летнего школьника.

    ЧП случилось днем 20 февраля на улице Адмирала Коновалова. Во время очистки крыши дома на мальчика упали фрагменты снега и наледи.

    В результате пострадавший школьник был госпитализирован с ушибами головы и шеи.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в петербургском управлении СК.

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