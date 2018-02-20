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    Боевики обстреляли российский Центр по примирению в Сирии. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБоевики обстреляли российский Центр по примирению в Сирии

    Боевики обстреляли российский Центр по примирению в Сирии

    4 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh
    Боевики обстреляли российский Центр по примирению в Сирии

    Боевики обстреляли российский Центр по примирению в Сирии

    Боевики обстреляли российский Центр по примирению в Сирии
    • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh

      • В Минобороны РФ сообщили, что боевики устроили массированный обстрел Дамаска.

      В частности, обстрелу подвергся российский Центр по примирению враждующих сторон. Российские военнослужащие во время атаки не пострадали.

      Кроме того, боевики из пригорода Дамаска Восточной Гуты вели огонь по жилым кварталам. В результате есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения, сообщили в Минобороны РФ.

      При этом отмечается, что обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться.

      Также в течение суток были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.

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