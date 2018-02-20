Боевики обстреляли российский Центр по примирению в Сирии

В Минобороны РФ сообщили, что боевики устроили массированный обстрел Дамаска.
В частности, обстрелу подвергся российский Центр по примирению враждующих сторон. Российские военнослужащие во время атаки не пострадали.
Кроме того, боевики из пригорода Дамаска Восточной Гуты вели огонь по жилым кварталам. В результате есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения, сообщили в Минобороны РФ.
При этом отмечается, что обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться.
Также в течение суток были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.
Кроме того, боевики из пригорода Дамаска Восточной Гуты вели огонь по жилым кварталам. В результате есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения, сообщили в Минобороны РФ.
При этом отмечается, что обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться.
Также в течение суток были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.
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