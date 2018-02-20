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    Финны соорудили самую большую ледяную карусель. Финляндия, зима, изобретения, лед, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФинны соорудили самую большую ледяную карусель

    Финны соорудили самую большую ледяную карусель

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    Финны соорудили самую большую ледяную карусель

    Финны соорудили самую большую ледяную карусель

    Финны соорудили самую большую ледяную карусель

      Жители Суоми продолжают удивлять самыми неожиданными зимними изобретениями.

      Финны решили показать, как можно, развлекаясь, установить рекорд. В городе Лохья соорудили ледяную карусель диаметром 120 метров. Гигантская льдина, вращающаяся при помощи лодочного мотора, станет главным аттракционом чемпионата. Он пройдёт в эти выходные.

      Можно сказать, что запустил это состязание изобретатель Янне Кяпюлехто. В прошлом году он вырезал площадку изо льда в финской столице. Подобный аттракцион очаровал и пользователей социальных сетей. Видео набрало более 100 тысяч просмотров и вдохновило на строительство ледяных каруселей команды всего мира.

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