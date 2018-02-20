Финны соорудили самую большую ледяную карусель

Жители Суоми продолжают удивлять самыми неожиданными зимними изобретениями.
Финны решили показать, как можно, развлекаясь, установить рекорд. В городе Лохья соорудили ледяную карусель диаметром 120 метров. Гигантская льдина, вращающаяся при помощи лодочного мотора, станет главным аттракционом чемпионата. Он пройдёт в эти выходные.
Можно сказать, что запустил это состязание изобретатель Янне Кяпюлехто. В прошлом году он вырезал площадку изо льда в финской столице. Подобный аттракцион очаровал и пользователей социальных сетей. Видео набрало более 100 тысяч просмотров и вдохновило на строительство ледяных каруселей команды всего мира.
Можно сказать, что запустил это состязание изобретатель Янне Кяпюлехто. В прошлом году он вырезал площадку изо льда в финской столице. Подобный аттракцион очаровал и пользователей социальных сетей. Видео набрало более 100 тысяч просмотров и вдохновило на строительство ледяных каруселей команды всего мира.
Комментарии