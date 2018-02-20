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    В Башкирии Toyota разбилась о КамАЗ: погибли четверо

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    • Фото: 02.mchs.gov.ru
    В Башкирии Toyota разбилась о КамАЗ: погибли четверо

    В Башкирии Toyota разбилась о КамАЗ: погибли четверо

    В Башкирии Toyota разбилась о КамАЗ: погибли четверо
  • Фото: 02.mchs.gov.ru

    • Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой и КамАЗом в Башкирии

    Трагедия произошла около девяти часов вечера (около семи по Москве) на 178-м километре автодороги Уфа — Оренбург в Мелеузовском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Тoyota Rav 4, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с грузовиком Hino, который ехал из Уфы. От удара кроссовер отбросило на КамАЗ, направлявшийся в сторону Уфы.

    В аварии погибли водитель Toyota и три его пассажира, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального ГИБДД.

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