В Башкирии Toyota разбилась о КамАЗ: погибли четверо

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой и КамАЗом в Башкирии
Трагедия произошла около девяти часов вечера (около семи по Москве) на 178-м километре автодороги Уфа — Оренбург в Мелеузовском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Тoyota Rav 4, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с грузовиком Hino, который ехал из Уфы. От удара кроссовер отбросило на КамАЗ, направлявшийся в сторону Уфы.
В аварии погибли водитель Toyota и три его пассажира, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального ГИБДД.
В аварии погибли водитель Toyota и три его пассажира, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального ГИБДД.
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