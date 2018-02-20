Финляндия планирует давать вид на жительство в обмен на бизнес-идеи

Власти Финляндии рассчитывают привлекать в страну иностранных бизнесменов, предлагая вид на жительство тем, у кого есть перспективные идеи для стартапов.
Власти Финляндии открывают программу по привлечению иностранных предпринимателей с помощью стартап-вида на жительство: возможность жить в стране смогут получить те, кто предложит перспективную бизнес-идею, сообщает издание Yle.
Старт программы запланирован на апрель этого года. Предполагается, что принять участие в ней смогут граждане всех стран, не входящих в ЕС. В организации Business Finland, которая будет заниматься отбором и поддержкой, точное число желающих назвать пока не смогли, но заявили, что в первое время ожидают от 50 до 100 заявок. Ежегодно в Финляндии около 500 стартапов получают государственное финансирование. В таких компаниях работают от 2 до 4 человек.
В организации отмечают, что основная цель программы — удержать в стране выпускников финских университетов. В Финляндии учится много студентов из Азии, Африки и Южной Америки, но по завершении обучения они вынуждены либо срочно искать работу в Финляндии, либо возвращаться на родину. Кроме того, многие уезжают в Эстонию, Данию, Голландию, Великобританию, так что между этими странами и Финляндией возникает конкуренция за молодые таланты.
Старт программы запланирован на апрель этого года. Предполагается, что принять участие в ней смогут граждане всех стран, не входящих в ЕС. В организации Business Finland, которая будет заниматься отбором и поддержкой, точное число желающих назвать пока не смогли, но заявили, что в первое время ожидают от 50 до 100 заявок. Ежегодно в Финляндии около 500 стартапов получают государственное финансирование. В таких компаниях работают от 2 до 4 человек.
В организации отмечают, что основная цель программы — удержать в стране выпускников финских университетов. В Финляндии учится много студентов из Азии, Африки и Южной Америки, но по завершении обучения они вынуждены либо срочно искать работу в Финляндии, либо возвращаться на родину. Кроме того, многие уезжают в Эстонию, Данию, Голландию, Великобританию, так что между этими странами и Финляндией возникает конкуренция за молодые таланты.
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