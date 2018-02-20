Под Краснодаром задержали микроавтобус с нелегальными обезьянами

Сотрудники Южной оперативной таможни задержали микроавтобус, в кузове которого незаконно перевозили обезьян и носух из Сочи в Москву.
Всё произошло на трассе М4 Дон. В кузове остановленного для проверки микроавтобуса таможенники обнаружили 33 обезьян и 8 носух. Животных перевозили нелегально, без разрешительных ветеринарных документов. По словам перевозчика, животные перемещались из питомника Сочи в частный зоопарк в Москве.
Как отмечается на сайте таможни, обезьяны и носухи находились в клетках и переносках по одной-две особи в каждом отсеке. Среди них оказались 27 зеленых мартышек в возрасте от 1 до 3 лет, четыре мартышки-гусара в возрасте от 2 до 3 лет и два представителя исчезающего вида дрил в возрасте от 2 до 3 лет.
По решению таможни, все животные переданы на временное содержание в Ростовский зоопарк.
Как отмечается на сайте таможни, обезьяны и носухи находились в клетках и переносках по одной-две особи в каждом отсеке. Среди них оказались 27 зеленых мартышек в возрасте от 1 до 3 лет, четыре мартышки-гусара в возрасте от 2 до 3 лет и два представителя исчезающего вида дрил в возрасте от 2 до 3 лет.
По решению таможни, все животные переданы на временное содержание в Ростовский зоопарк.
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