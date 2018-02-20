Участки для голосования откроются на 38 вокзалах в России

В день президентских выборов участки для голосования откроют на 38 вокзалах в 25 регионах страны.

Соглашение об этом сегодня подписали Центризбирком и компания РЖД. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что они уже сотрудничают по нескольким направлениям, в частности, РЖД помогает информировать избирателей.



Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «И наши материалы информационно-просветительские, и буклетики разъясняющие что, как, и где, все это окажется и на вокзалах. Да и сейчас мы уже видим, и я думаю, что многие из вас тоже с этим сталкивались и видели наши заставки динамичные. Все это будет доступно».



О подготовке к выборам говорил и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что 18 марта на всех участках организуют тотальный контроль. За ходом голосования будут следить почти 100 тысяч общественных наблюдателей. Сейчас эти люди проходят обучение.



Тем временем сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелёва сегодня приехала в Псковскую область, где встретилась с сотрудниками регионального штаба. Шмелёва также провела прием граждан. В основном к ней обращались с вопросами, касающимися образования и культуры. Еще один представитель команды Путина — пианист Денис Мацуев — провел этот день в Воронеже. Он награждал одарённых детей — стипендиатов фонда «Новые имена», слушал, как они играют, а в итоге, не удержался и сам сел за рояль. После выступления говорил о том, как важно поддерживать начинающих музыкантов.



Кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов побывал в Тверской области, на птицефабрике. Титов ознакомился с производством и отметил, что российские птицеводы отлично справились с задачей импортозамещения.



Другой кандидат в президенты — Сергей Бабурин, выдвинутый Российским общенародным союзом, — сегодня посетил Московский гуманитарный университет. Бабурин выступил на научной конференции, посвященной Всемирному дню социальной справедливости.

