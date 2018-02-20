Эксперты клуба «Валдай»: без России курдский вопрос решить невозможно

Участники конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» сошлись во мнении, что без России курдский вопрос решить невозможно.

Такой вывод был сделан во второй день конференции по Ближнему Востоку, которую проводит дискуссионный клуб «Валдай». Одну из сессий как раз посвятили курдской проблеме.



В обсуждении приняли участие иракские и сирийские курды, а также послы Ирака и Турции. Была высказана мысль о том, что Москва должна возглавить переговорный процесс между сторонами конфликта.



Среди прочих тем, обсуждавшихся сегодня на форуме, также была роль России в урегулировании ситуации в Ливии и отношения Ирана со своими соседями.

