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    Гарнизонный суд в Петербурге наказал военного водолаза. Санкт-Петербург, армия и флот РФ, мошенничество, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГарнизонный суд в Петербурге наказал военного водолаза

    Гарнизонный суд в Петербурге наказал военного водолаза

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    Гарнизонный суд в Петербурге наказал военного водолаза

    Гарнизонный суд в Петербурге наказал военного водолаза

      В 224-м гарнизонном военном суде вынесли решение по делу о мошенничестве в отношении командира взвода водолазов.

      Шесть занятий по водолазному делу превратились в статью о мошенничестве, в которой главным фигурантом стал командир взвода водолазов, капитан-лейтенант Алексей Палеха. На протяжении двух с половиной лет он выведен за штат своего подразделения и не может исполнять обязанности.

      За каждое погружение водолазы получают надбавку к зарплате и следствие утверждает, что как минимум шесть таких погружений Палеха оформил мошенническим способом, чем нанес ущерб воинской части в 4800 рублей.

      Сам капитан-лейтенант считает, что уголовное дело возникло из-за предшествующего ему конфликта с начальством. Свою невиновность он вынужден был доказывать с осени 2015 года.

      В итоге гарнизонный военный суд постановил, чтобы водолаз компенсировал ущерб в размере 4793 рубля 70 копеек. Не согласный с таким решением Алексей Палеха заявил, что будет обжаловать приговор в Ленинградском окружном военном суде.

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