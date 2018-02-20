Гарнизонный суд в Петербурге наказал военного водолаза

В 224-м гарнизонном военном суде вынесли решение по делу о мошенничестве в отношении командира взвода водолазов.

Шесть занятий по водолазному делу превратились в статью о мошенничестве, в которой главным фигурантом стал командир взвода водолазов, капитан-лейтенант Алексей Палеха. На протяжении двух с половиной лет он выведен за штат своего подразделения и не может исполнять обязанности.



За каждое погружение водолазы получают надбавку к зарплате и следствие утверждает, что как минимум шесть таких погружений Палеха оформил мошенническим способом, чем нанес ущерб воинской части в 4800 рублей.



Сам капитан-лейтенант считает, что уголовное дело возникло из-за предшествующего ему конфликта с начальством. Свою невиновность он вынужден был доказывать с осени 2015 года.



В итоге гарнизонный военный суд постановил, чтобы водолаз компенсировал ущерб в размере 4793 рубля 70 копеек. Не согласный с таким решением Алексей Палеха заявил, что будет обжаловать приговор в Ленинградском окружном военном суде.