Опрос: американцы назвали КНДР и Россию главными врагами США

Американцы поставили Россию на второе место в списке главных угроз, первую позицию заняла Северная Корея.

Такие результаты показал общенациональный опрос общественного мнения, проведенный социологической службой Gallup. Целью опроса было выявить, какие государства граждане США считают своими «врагами».



В результате 51% опрошенных поставили на первое место Северную Корею. По мнению специалистов, это связано с общей тревогой по поводу ядерной и ракетной программ КНДР. Также американцев беспокоит «война слов» между президентом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном, которые выясняют, у кого «ядерная кнопка больше».



На второй позиции оказалась Россия, за нее проголосовали 19%. На результате сказались предъявляемые России обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. При этом среди опрошенных демократов Россию считают «врагом» 30%, среди республиканцев — 9%.



Третье место жители США отдали Китаю. К числу угроз его отнесли 11%. Эксперты отметили, что Китай рассматривается главным образом как экономическая угроза для США.



Четвертое и пятое места заняли Иран — 7% и Ирак — 2%.



