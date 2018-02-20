В России подешевели билеты на самолеты и поезда

В минувшем году в России снизились тарифы на авиаперевозки. Так, средняя стоимость билетов в обе стороны составила 12,8 тысячи рублей.
Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, тарифы на авиаперевозки по внутренним направлениям снизились на 4%. Кроме того, 2017 год стал рекордным по количеству перевезенных авиатранспортом пассажиров — их число превысило 105 млн человек, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.
Глава Ростуризма также отметил, что дешевле стали и билеты на поезда.
Олег Сафронов, глава Ростуризма: «С 2015 года в результате совместной работы Ростуризма и „РЖД“ в России появились железнодорожные чартерные программы на российский юг, которые позволяют туристам экономить до 50% расходов по сравнению с самостоятельным путешествием».
В частности, с 2016 года в период с 1 июня по 31 августа действует скидка 50% на проезд в поездах дальнего следования детей в возрасте от 10 до 17 лет. А в феврале 2018 года генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров предложил предоставлять скидки детям на плацкарт и на купе круглый год, передает РИА Новости.
Глава Ростуризма также отметил, что дешевле стали и билеты на поезда.
Олег Сафронов, глава Ростуризма: «С 2015 года в результате совместной работы Ростуризма и „РЖД“ в России появились железнодорожные чартерные программы на российский юг, которые позволяют туристам экономить до 50% расходов по сравнению с самостоятельным путешествием».
В частности, с 2016 года в период с 1 июня по 31 августа действует скидка 50% на проезд в поездах дальнего следования детей в возрасте от 10 до 17 лет. А в феврале 2018 года генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров предложил предоставлять скидки детям на плацкарт и на купе круглый год, передает РИА Новости.
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