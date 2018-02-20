Посольство РФ потребовало от Британии объяснить причину задержания российской писательницы

В посольстве РФ в Великобритании сообщили, что в курсе инцидента, который произошел с россиянкой в лондонском аэропорту Хитроу.
«Посольство владеет информацией. Направило официальные запросы в органы власти Великобритании. Ждем поступления ответа», — сообщили RT в дипведомстве РФ в Британии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону и телерадиокомпании ВВС с просьбой уделить внимание ситуации с задержанной в Лондоне россиянкой Радмилой Хаковой.
«Ведь речь может идти о дискриминации по национальному признаку!» — написала Захарова в Facebook.
Ранее в соцсеях начал распространяться пост писательницы, блогера и общественного деятеля Радмилы Хаковой об инциденте в Хитроу. По словам пострадавшей, она была задержана в лондонском аэропорту незаконно. «У меня есть причины считать, что это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти», — отмечает она, добавляя, что она татарка и, возможно, похожа на мусульманку, но это не может быть преступлением.
Хакова отмечает, что летела в обычной одежде, без багажа. Имея американскую визу, женщина попросилась выйти из транзитной зоны в город, чтобы скоротать 20-часовое ожидание следующего самолета, но в итоге попала, по ее словам, в тюрьму для мигрантов, «откуда была конвоирована как преступник — но по своим же билетам с удержанием моего паспорта до конечной точки с соответствующим штампом».
Хакова теперь требует от аэропорта извинений за инцидент, а от британских властей — четкого объяснения причин депортации.
Радмила Хакова: «Я так же напишу мэру Лондона, дам интервью всем изданиям, которые этого захотят, и потрачу столько денег, сколько будет нужно, чтобы довести это дело до справедливости, ведь у девушки из Татарстана в спортивной одежде (сюрприз) есть и деньги на юриста, и чувство справедливости».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону и телерадиокомпании ВВС с просьбой уделить внимание ситуации с задержанной в Лондоне россиянкой Радмилой Хаковой.
«Ведь речь может идти о дискриминации по национальному признаку!» — написала Захарова в Facebook.
Ранее в соцсеях начал распространяться пост писательницы, блогера и общественного деятеля Радмилы Хаковой об инциденте в Хитроу. По словам пострадавшей, она была задержана в лондонском аэропорту незаконно. «У меня есть причины считать, что это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти», — отмечает она, добавляя, что она татарка и, возможно, похожа на мусульманку, но это не может быть преступлением.
Хакова отмечает, что летела в обычной одежде, без багажа. Имея американскую визу, женщина попросилась выйти из транзитной зоны в город, чтобы скоротать 20-часовое ожидание следующего самолета, но в итоге попала, по ее словам, в тюрьму для мигрантов, «откуда была конвоирована как преступник — но по своим же билетам с удержанием моего паспорта до конечной точки с соответствующим штампом».
Хакова теперь требует от аэропорта извинений за инцидент, а от британских властей — четкого объяснения причин депортации.
Радмила Хакова: «Я так же напишу мэру Лондона, дам интервью всем изданиям, которые этого захотят, и потрачу столько денег, сколько будет нужно, чтобы довести это дело до справедливости, ведь у девушки из Татарстана в спортивной одежде (сюрприз) есть и деньги на юриста, и чувство справедливости».
Не думала я, что окажусь в тюрьме, когда летела с пересадкой через Лондон на свадьбу друзей во Францию на выходные. Я бы…Опубликовано Радмилой Хаковой 20 февраля 2018 г.
Комментарии