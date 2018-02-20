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    Посольство РФ потребовало от Британии объяснить причину задержания российской писательницы

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    • Фото: Радмила Хакова /facebook.com
    Посольство РФ потребовало от Британии объяснить причину задержания российской писательницы

    Посольство РФ потребовало от Британии объяснить причину задержания российской писательницы

    Посольство РФ потребовало от Британии объяснить причину задержания российской писательницы
  • Фото: Радмила Хакова /facebook.com

    • В посольстве РФ в Великобритании сообщили, что в курсе инцидента, который произошел с россиянкой в лондонском аэропорту Хитроу.

    «Посольство владеет информацией. Направило официальные запросы в органы власти Великобритании. Ждем поступления ответа», — сообщили RT в дипведомстве РФ в Британии.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону и телерадиокомпании ВВС с просьбой уделить внимание ситуации с задержанной в Лондоне россиянкой Радмилой Хаковой.

    «Ведь речь может идти о дискриминации по национальному признаку!» — написала Захарова в Facebook.

    Ранее в соцсеях начал распространяться пост писательницы, блогера и общественного деятеля Радмилы Хаковой об инциденте в Хитроу. По словам пострадавшей, она была задержана в лондонском аэропорту незаконно. «У меня есть причины считать, что это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти», — отмечает она, добавляя, что она татарка и, возможно, похожа на мусульманку, но это не может быть преступлением.

    Хакова отмечает, что летела в обычной одежде, без багажа. Имея американскую визу, женщина попросилась выйти из транзитной зоны в город, чтобы скоротать 20-часовое ожидание следующего самолета, но в итоге попала, по ее словам, в тюрьму для мигрантов, «откуда была конвоирована как преступник — но по своим же билетам с удержанием моего паспорта до конечной точки с соответствующим штампом».

    Хакова теперь требует от аэропорта извинений за инцидент, а от британских властей — четкого объяснения причин депортации.

    Радмила Хакова: «Я так же напишу мэру Лондона, дам интервью всем изданиям, которые этого захотят, и потрачу столько денег, сколько будет нужно, чтобы довести это дело до справедливости, ведь у девушки из Татарстана в спортивной одежде (сюрприз) есть и деньги на юриста, и чувство справедливости».

    Не думала я, что окажусь в тюрьме, когда летела с пересадкой через Лондон на свадьбу друзей во Францию на выходные. Я бы…

    Опубликовано Радмилой Хаковой 20 февраля 2018 г.

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