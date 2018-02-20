На красной ветке петербургского метро обкатывают юбилейные вагоны

На Кировско-Выборгской линии метрополитена приступили к обновлению подвижного состава. Причем отныне поезда будут красить в цвет ветки.

Петербургский метрополитен станет ярче. По синей, зеленой, фиолетовой, красной и оранжевой веткам будут ходить поезда подходящего цвета. Первым в полное цветовое соответствие приведут подземную трассу №1. Часть подвижного состава на Кировско-Выборгской линии сейчас — самая старая в петербургской подземке. До конца года на красной ветке появятся девять новых составов юбилейной серии.



Сегодня вагоны начали обкатывать в депо «Автово». Обкатка начинается плавно. Первый вагон тронулся, за ним второй, третий и так далее. Можно и скорость увеличивать. Состав катается вперед-назад по одному пути. Отрабатывают и экстренное торможение. Но сегодня с машинистами впервые журналисты. Что уже само по себе напряженно.



Виталий Ненилин — местный вагоновожатый аксакал. Столько составов перевидал. И именно он принимал самый первый такой поезд, когда многие еще и не думали, что пересядут с рычагов на электронику.



Возможно, и этот 9-й по счету красный состав именно он поведет обкатываться на линию. Но точно не сегодня, электричество кончилось. Напряжение давали всего на полчаса. Пора поезду в депо в компанию заслуженных «дедушек» метро. Может, пока стоят, секрет какой расскажут. Как, например, сделать так, чтобы двери не ломались.



Корреспондент НТВ Антон Зыков с подробностями.