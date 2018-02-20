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    Трамп назвал себя более жестким к России, чем Обама

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    Трамп назвал себя более жестким к России, чем Обама

    Трамп назвал себя более жестким к России, чем Обама

    Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит в отношении России более жестокую политику, чем его предшественник Барак Обама.

    Об этом Трамп написал в своем Twitter, подчеркнув при этом, что все заявления об обратном можно расценивать как «абсолютно фейковые новости».

    Дональд Трамп: «Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты. Абсолютно фейковые новости».




    Добавим, что Трамп уже не раз заявлял, что политика Обамы по отношению к России носила провальный характер. По мнению Трампа, Обама мог, но не помешал воссоединению Крыма с РФ, а также допустил усиление российского влияния в Сирии.

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