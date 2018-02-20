Трамп назвал себя более жестким к России, чем Обама

I have been much tougher on Russia than Obama, just look at the facts. Total Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2018 г.

Об этом Трамп написал в своем Twitter, подчеркнув при этом, что все заявления об обратном можно расценивать как «абсолютно фейковые новости».: «Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, просто посмотрите на факты. Абсолютно фейковые новости».Добавим, что Трамп уже не раз заявлял, что политика Обамы по отношению к России носила провальный характер. По мнению Трампа, Обама мог, но не помешал воссоединению Крыма с РФ, а также допустил усиление российского влияния в Сирии.