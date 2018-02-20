Воспитатели челябинского приюта сами водили детей на свидания с педофилом Серёгой

Следователи в Челябинске разбираются в вопиющем случае халатности воспитателей детского дома. Выяснилось, что в одном из интернатов насиловали сирот. Тревогу забили приемные родители, которые взяли оттуда на усыновление ребят. Дети рассказали, что к ним часто наведывался в гости посторонний мужчина, который склонял их к интимным отношениям.
О похождениях странного гостя в детском доме знали многие сотрудники. Но педофила словно пытались не замечать. Бывшая сотрудница интерната говорит, что мужчина приходил часто и покупал детям конфеты и семечки.
Задержанному подозреваемому 51 год. В социальных сетях он не скрывал своей дружбы с детьми. На его странице — десятки фотографий с воспитанниками интерната на природе. На снимках, на первый взгляд, ничего странного: вместе они рыбачат, жарят на костре картошку. Если не учитывать тот факт, что для сирот-подростков взрослый мужчина — не воспитатель, не учитель и не опекун. В списках волонтеров, которые помогают детскому дому, его имя тоже не значится. Как он появился в жизни ребят сейчас выясняют следователи.
Директор интерната уже уволена. Официально это она сообщила правоохранителям о насилии над воспитанниками. Хотя вопиющие факты вскрыли приемные родители, которые приняли подростков в свою семью. После того, как между усыновителями и детьми сложились доверительные отношения, мальчики рассказали, чем заканчивались встречи со взрослым мужчиной в камышах на озере.
Сейчас приемные родители понимают, почему усыновить подростков из этого интерната было так не просто. Сотрудники учреждения будто специально затягивали все процедуры оформления опекунства и не хотели отдавать детей. Дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.
Пострадавшими от действий насильника значатся семеро детей и подростков. С ними сейчас работают психологи. Мальчики рассказали, что на свидания с педофилом иногда их водили и сами воспитатели. Родители не исключают, что это был настоящий бизнес, и за сексуальные встречи с детьми сотрудники интерната получали деньги: пострадавшие подростки видели, как Серёга — так они называли обидчика — передавал купюры воспитателям. Эту информацию проверят правоохранители. Четверо педагогов на время следствия отстранены от работы.
Интернат, в котором по предварительной версии, на протяжение двух лет насиловали детей, считается коррекционным. У некоторых воспитанников есть проблемы с психикой. Возможно, это и развязало воспитателям руки. Ведь когда ребенок — инвалид, нет ничего проще все ужасы, о которых он рассказывает, списать на его умственные расстройства. К делу уже подключилась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она предложила привлечь к работе независимых психологов из Москвы, чтобы объективно разобраться в том, что происходило с сиротами.
Задержанному подозреваемому 51 год. В социальных сетях он не скрывал своей дружбы с детьми. На его странице — десятки фотографий с воспитанниками интерната на природе. На снимках, на первый взгляд, ничего странного: вместе они рыбачат, жарят на костре картошку. Если не учитывать тот факт, что для сирот-подростков взрослый мужчина — не воспитатель, не учитель и не опекун. В списках волонтеров, которые помогают детскому дому, его имя тоже не значится. Как он появился в жизни ребят сейчас выясняют следователи.
Директор интерната уже уволена. Официально это она сообщила правоохранителям о насилии над воспитанниками. Хотя вопиющие факты вскрыли приемные родители, которые приняли подростков в свою семью. После того, как между усыновителями и детьми сложились доверительные отношения, мальчики рассказали, чем заканчивались встречи со взрослым мужчиной в камышах на озере.
Сейчас приемные родители понимают, почему усыновить подростков из этого интерната было так не просто. Сотрудники учреждения будто специально затягивали все процедуры оформления опекунства и не хотели отдавать детей. Дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.
Пострадавшими от действий насильника значатся семеро детей и подростков. С ними сейчас работают психологи. Мальчики рассказали, что на свидания с педофилом иногда их водили и сами воспитатели. Родители не исключают, что это был настоящий бизнес, и за сексуальные встречи с детьми сотрудники интерната получали деньги: пострадавшие подростки видели, как Серёга — так они называли обидчика — передавал купюры воспитателям. Эту информацию проверят правоохранители. Четверо педагогов на время следствия отстранены от работы.
Интернат, в котором по предварительной версии, на протяжение двух лет насиловали детей, считается коррекционным. У некоторых воспитанников есть проблемы с психикой. Возможно, это и развязало воспитателям руки. Ведь когда ребенок — инвалид, нет ничего проще все ужасы, о которых он рассказывает, списать на его умственные расстройства. К делу уже подключилась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она предложила привлечь к работе независимых психологов из Москвы, чтобы объективно разобраться в том, что происходило с сиротами.
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