Глава Минздрава Чувашии рассказал о бесплодии сексуально активных женщин

В Чувашии обсуждают выступление министра здравоохранения региона, заявившего о бесплодии сексуально активных женщин.
Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов, выступая перед чиновниками, заявил, что женщина, у которой было много партнеров, может потом страдать от бесплодия. Фраза Викторова озадачила местных жителей, видео выступления министра стало вирусным в соцсетях.
И жителей Чувашии, и слушателей доклада возмутила следующая фраза чиновника: «Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, стопроцентно бесплодие».
«Это для информации этот факт. Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь», — закончил свою мысль Викторов. Аудиозапись выступления министра публикует портал «Правда ПФО».
И жителей Чувашии, и слушателей доклада возмутила следующая фраза чиновника: «Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, стопроцентно бесплодие».
«Это для информации этот факт. Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь», — закончил свою мысль Викторов. Аудиозапись выступления министра публикует портал «Правда ПФО».
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