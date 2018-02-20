В Совбезе РФ рассказали об опасности Google для российских чиновников

Использование Google, Yahoo и других иностранных сервисов российскими чиновниками несет угрозу государственной безопасности, заявили в Совбезе РФ.
Использование российскими чиновниками иностранных сервисов, таких как Google и Yahoo, несет угрозу государственной безопасности. Об этом заявил во вторник на совещании по кибербезопасности в Южном федеральном округе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Серьезную опасность представляет использование сотрудниками органов государственной власти регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-телекоммуникационных ресурсов, расположенных за пределами РФ, — Google и Yahoo и иных».
Патрушев отметил, что региональные власти недостаточно заботятся о защите информации, их меры «пока носят формальный характер». При этом, добавил секретарь Совбеза, иностранные спецслужбы в настоящее время разрабатывают новые сценарии кибератак против России.
Николай Патрушев: «Отмечается существенное расширение диапазона задач компьютерной разведки спецслужб иностранных государств. Разрабатываются и реализуются сложные сценарии применения программных и технических средств, ориентированных на получение сведений, циркулирующих в информационно-телекоммуникационных сетях и информационных системах объектов критической информационной инфраструктуры РФ».
Чтобы обязать чиновников Южного федерального округа соблюдать правила кибербезопасности, в регионе планируется ввести единую систему организации и контроля мер по защите информации.
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Серьезную опасность представляет использование сотрудниками органов государственной власти регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-телекоммуникационных ресурсов, расположенных за пределами РФ, — Google и Yahoo и иных».
Патрушев отметил, что региональные власти недостаточно заботятся о защите информации, их меры «пока носят формальный характер». При этом, добавил секретарь Совбеза, иностранные спецслужбы в настоящее время разрабатывают новые сценарии кибератак против России.
Николай Патрушев: «Отмечается существенное расширение диапазона задач компьютерной разведки спецслужб иностранных государств. Разрабатываются и реализуются сложные сценарии применения программных и технических средств, ориентированных на получение сведений, циркулирующих в информационно-телекоммуникационных сетях и информационных системах объектов критической информационной инфраструктуры РФ».
Чтобы обязать чиновников Южного федерального округа соблюдать правила кибербезопасности, в регионе планируется ввести единую систему организации и контроля мер по защите информации.
Комментарии