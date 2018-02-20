В Казани пранкеры инсценировали похищение человека и попали за решетку

Жители Казани, ожидавшие автобуса на остановке, стали свидетелями необычной сцены. Рядом остановилась черная иномарка с тонированными стеклами без номеров, из нее вышли молодые люди и, скрутив прохожего, посадили в салон. При этом все снимали на видео.

Очевидцы вызвали полицейских, и уже через несколько минут на месте были сотрудники Росгвардии — несколько экипажей. А еще через пару мгновений ту самую Toyota нашли и остановили. В машине оказались блогер Нариман Хуснулинн и его друзья, которые хотели понаблюдать за реакцией горожан и правоохранителей и инсценировали похищение человека.



Пранкеров задержали, попросили показать багажник, осмотрели салон. Однако даже в такой довольно напряженной ситуации блогер и его друзья умудрялись отпускать шутки. А после смонитировали видео и опубликовали в Сети. На радость подписчикам.



Между тем на Хуснулинна правоохранители обратили пристальное внимание. У сотрудников ГИБДД возникли вопросы к водителю иномарки без номеров. К тому же проверку на соответствие идейного замысла блогера требованиям закона могут начать и следователи. Хотя сам Хуснуллин не видит в случившемся ничего предосудительного.



Судя по профилю в социальных сетях, пранкер не всегда был таким брутальным. У него много фотографий с домашними питомцами. Правда, по соседству с ними — видеозаписи с тренировок. Видимо, чтобы привлечь как можно больше подписчиков. Продолжит ли и дальше Хуснулинн заниматься пранком, пока не ясно. Но очевидно, что после разъяснительной беседы в полицейском участке блогер будет более осмотрительно подходить к выбору сценария для своих следующих видео.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.