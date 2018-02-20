НТВ готовит премьеру остросюжетного сериала «По ту сторону смерти»

Показ остросюжетного детектива «По ту сторону смерти», в котором героям предстоит бороться с представителями совершенно нового типа преступников, НТВ начнет 26 февраля.
Главные роли в проекте исполнили Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова. Их героям — следователю СК Глебу Точилину и сотруднице института мозга Юлии Дёминой — придется расследовать преступления, в которых порой трудно отделить реальность от мистики.
«По ту сторону смерти» сочетает в себе жанры детектива и триллера. Экстраординарное дело о покойнике, который сам ушел из морга, должно было стать успешным завершением карьеры опытного следователя по особо важным делам Точилина. Пытаясь спасти Юлию Дёмину из-под колес поезда, случайный прохожий Алексей Быстров (Виктор Добронравов) сам угодил под состав, однако на следующий день таинственным образом ушел из морга. На поиски ожившего мертвеца вместе с Точилиным отправляется спасённая Юлия Дёмина. Напарникам предстоит разгадать код бессмертия, которым владеет Быстров.
В силу разницы в возрасте и мировоззрении Точилину и Дёминой трудно найти общий язык, но разногласия уходят на второй план, когда детективам выпадает новая головоломка и очередное необъяснимое преступление. За разгадкой герои отправляются на небольшой дальневосточный остров, где Глебу предстоит встретиться с призраками из прошлого и помочь маленькой девочке Насте, которая говорит по телефону с покойной матерью.
В заключительной части триллера за помощью к Точилину обращается бизнесвумен Анна Покровская (Виктория Исакова). Пережив клиническую смерть, женщина замечает у себя уникальную способность «слышать» мысли людей. Возможно, ее сверхспособности станут одним из главных способов борьбы с террористами и поставят точку в череде роковых событий.
Сергей Гармаш, артист: «Безусловно, в жизни каждого человека случаются моменты, которые он не может объяснить. И чаще всего это происходит в его сознании. Может быть, нам это кажется, может быть, мы сами немного мистифицируем события сами. Безусловно, за гранью наших познаний остается очень много и в одну, и в другую сторону — как в прошлое, так и в будущее. И в той, и в другой стороне нас ожидают открытия — вещи мистического, потустороннего характера».
Съемки детективного триллера проходили в Москве, Московской области и на Черноморском побережье, около живописного маяка на берегу моря, а также на территории бывшего завода по производству подводных лодок.
«По ту сторону смерти» сочетает в себе жанры детектива и триллера. Экстраординарное дело о покойнике, который сам ушел из морга, должно было стать успешным завершением карьеры опытного следователя по особо важным делам Точилина. Пытаясь спасти Юлию Дёмину из-под колес поезда, случайный прохожий Алексей Быстров (Виктор Добронравов) сам угодил под состав, однако на следующий день таинственным образом ушел из морга. На поиски ожившего мертвеца вместе с Точилиным отправляется спасённая Юлия Дёмина. Напарникам предстоит разгадать код бессмертия, которым владеет Быстров.
В силу разницы в возрасте и мировоззрении Точилину и Дёминой трудно найти общий язык, но разногласия уходят на второй план, когда детективам выпадает новая головоломка и очередное необъяснимое преступление. За разгадкой герои отправляются на небольшой дальневосточный остров, где Глебу предстоит встретиться с призраками из прошлого и помочь маленькой девочке Насте, которая говорит по телефону с покойной матерью.
В заключительной части триллера за помощью к Точилину обращается бизнесвумен Анна Покровская (Виктория Исакова). Пережив клиническую смерть, женщина замечает у себя уникальную способность «слышать» мысли людей. Возможно, ее сверхспособности станут одним из главных способов борьбы с террористами и поставят точку в череде роковых событий.
Сергей Гармаш, артист: «Безусловно, в жизни каждого человека случаются моменты, которые он не может объяснить. И чаще всего это происходит в его сознании. Может быть, нам это кажется, может быть, мы сами немного мистифицируем события сами. Безусловно, за гранью наших познаний остается очень много и в одну, и в другую сторону — как в прошлое, так и в будущее. И в той, и в другой стороне нас ожидают открытия — вещи мистического, потустороннего характера».
Съемки детективного триллера проходили в Москве, Московской области и на Черноморском побережье, около живописного маяка на берегу моря, а также на территории бывшего завода по производству подводных лодок.
Комментарии