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    НТВ готовит премьеру остросюжетного сериала «По ту сторону смерти»

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    НТВ готовит премьеру остросюжетного сериала «По ту сторону смерти»

    НТВ готовит премьеру остросюжетного сериала «По ту сторону смерти»

    НТВ готовит премьеру остросюжетного сериала «По ту сторону смерти»

    Показ остросюжетного детектива «По ту сторону смерти», в котором героям предстоит бороться с представителями совершенно нового типа преступников, НТВ начнет 26 февраля.

    Главные роли в проекте исполнили Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова. Их героям — следователю СК Глебу Точилину и сотруднице института мозга Юлии Дёминой — придется расследовать преступления, в которых порой трудно отделить реальность от мистики.

    «По ту сторону смерти» сочетает в себе жанры детектива и триллера. Экстраординарное дело о покойнике, который сам ушел из морга, должно было стать успешным завершением карьеры опытного следователя по особо важным делам Точилина. Пытаясь спасти Юлию Дёмину из-под колес поезда, случайный прохожий Алексей Быстров (Виктор Добронравов) сам угодил под состав, однако на следующий день таинственным образом ушел из морга. На поиски ожившего мертвеца вместе с Точилиным отправляется спасённая Юлия Дёмина. Напарникам предстоит разгадать код бессмертия, которым владеет Быстров.

    В силу разницы в возрасте и мировоззрении Точилину и Дёминой трудно найти общий язык, но разногласия уходят на второй план, когда детективам выпадает новая головоломка и очередное необъяснимое преступление. За разгадкой герои отправляются на небольшой дальневосточный остров, где Глебу предстоит встретиться с призраками из прошлого и помочь маленькой девочке Насте, которая говорит по телефону с покойной матерью.

    В заключительной части триллера за помощью к Точилину обращается бизнесвумен Анна Покровская (Виктория Исакова). Пережив клиническую смерть, женщина замечает у себя уникальную способность «слышать» мысли людей. Возможно, ее сверхспособности станут одним из главных способов борьбы с террористами и поставят точку в череде роковых событий.

    Сергей Гармаш, артист: «Безусловно, в жизни каждого человека случаются моменты, которые он не может объяснить. И чаще всего это происходит в его сознании. Может быть, нам это кажется, может быть, мы сами немного мистифицируем события сами. Безусловно, за гранью наших познаний остается очень много и в одну, и в другую сторону — как в прошлое, так и в будущее. И в той, и в другой стороне нас ожидают открытия — вещи мистического, потустороннего характера».

    смотретьПремьера. Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова в триллере «По ту сторону смерти» — с 26 февраля на НТВ
    Премьера. Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова в триллере «По ту сторону смерти» — с 26 февраля на НТВ
    Съемки детективного триллера проходили в Москве, Московской области и на Черноморском побережье, около живописного маяка на берегу моря, а также на территории бывшего завода по производству подводных лодок.

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