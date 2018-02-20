Японская порнозвезда хочет выступить на Олимпиаде-2022

30-летняя японская порнозвезда, 12 лет назад бросившая спорт ради съемок в фильмах для взрослых, намерена снова участвовать в соревнованиях.
Сноубордистка Мело Имаи, одержавшая победы на нескольких соревнованиях, решила оставить спорт в 2006 году, после неудачного выступления на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Тогда 18-летняя спортсменка устроилась на работу в бар, где предоставлялись и сексуальные услуги. Также она стала сниматься в порнофильмах. Деньги потекли рекой. Имаи признается: она стала зарабатывать, «как президент компании», и только за один вечер в ночном клубе могла спустить почти 10 тысяч долларов, пишет издание The Sun.
Тем не менее окончательно отказываться от спорта порноактриса не стала и физическую форму не потеряла. Недавно она победила на японском чемпионате по сноуборду после всего четырех дней тренировок. После этого она решила вернуться в большой спорт и теперь рассчитывает стать представителем японской сборной на зимней Олимпиаде 2022 года.
Мело Имаи, порноактриса: «Я хочу вернуться в мир сноуборда, поэтому решила отказаться от деятельности, которая связана со слишком уж откровенной порнографией».
Тем не менее окончательно отказываться от спорта порноактриса не стала и физическую форму не потеряла. Недавно она победила на японском чемпионате по сноуборду после всего четырех дней тренировок. После этого она решила вернуться в большой спорт и теперь рассчитывает стать представителем японской сборной на зимней Олимпиаде 2022 года.
Мело Имаи, порноактриса: «Я хочу вернуться в мир сноуборда, поэтому решила отказаться от деятельности, которая связана со слишком уж откровенной порнографией».
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