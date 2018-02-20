В МВД назвали украинцев главными распространителями синтетических наркотиков в РФ

Синтетические наркотики в России чаще всего распространяют граждане Украины, сообщили в МВД.
Основными распространителями синтетических наркотиков в России стали граждане Украины. Такие данные привел во вторник на парламентских слушаниях «Парламентское измерение сотрудничества в Черноморском регионе» в Госдуме замминистра внутренних дел Игорь Зубов.
Игорь Зубов, заместитель министра внутренних дел РФ: «У нас появилась новая страна, которая производит и организует наркотрафик: к сожалению, это Украина. К сожалению, наше братское государство, наш партнер по черноморскому сотрудничеству становится страной, в которой производятся и транзитируются синтетические наркотики… Применительно к России граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков на территории РФ».
Данные МВД свидетельствуют, что на Украине производство наркотиков уже носит системный характер, а в последнее время при участии украинцев оно началось и в России. Кроме того, синтетические наркотики поступают с Украины в ряд стран Европы, передает слова Зубова ТАСС.
Игорь Зубов, заместитель министра внутренних дел РФ: «У нас появилась новая страна, которая производит и организует наркотрафик: к сожалению, это Украина. К сожалению, наше братское государство, наш партнер по черноморскому сотрудничеству становится страной, в которой производятся и транзитируются синтетические наркотики… Применительно к России граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков на территории РФ».
Данные МВД свидетельствуют, что на Украине производство наркотиков уже носит системный характер, а в последнее время при участии украинцев оно началось и в России. Кроме того, синтетические наркотики поступают с Украины в ряд стран Европы, передает слова Зубова ТАСС.
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