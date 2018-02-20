В Норильске «колдуны из департамента ясновидения» украли у женщины 2 млн

Жительница Норильска, выполняя по телефону инструкции представителей «департамента ясновидения», отдала «целителям» более чем 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
В полиции жительница Норильска рассказала, что познакомилась с вымогателями еще в 2014 году. Женщина увидела по телевизору выступление некой «целительницы», которая оказывала услуги по телефону. Поверив рекламе, женщина позвонила по объявлению и узнала, что ей и ее близким необходима «срочная помощь», в связи с чем «необходимо пройти сеанс очищения и оздоровления».
Владимир Юрченко, начальник пресс-службы МВД Красноярского края: «Женщина осуществила несколько денежных переводов на указанный собеседниками счет, после чего узнала, что над ее семьей нависла еще более страшная угроза, избавиться от которой можно только при проведении дополнительных сеансов. В течение месяца заявительница перевела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей. Экстрасенсы наложили на нее обет молчания и требовали никому ни о чем не рассказывать».
В 2016-м году женщине позвонили из «департамента ясновидения и целительства» и заявили, что предыдущие «колдуны», которым она отдала более полутора миллионов, находятся под следствием. Женщине обещали вернуть деньги, но за свои услуги «департамент» потребовал 300 тысяч рублей. Следом жительницу Норильска вынудили также купить «страховой полис», на оформление документа она потратила еще 18 тыс. рублей. «После перевода денежных средств больше на связь с северянкой уже никто не выходил», — сообщили в МВД.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», передает РИА Новости.
Владимир Юрченко, начальник пресс-службы МВД Красноярского края: «Женщина осуществила несколько денежных переводов на указанный собеседниками счет, после чего узнала, что над ее семьей нависла еще более страшная угроза, избавиться от которой можно только при проведении дополнительных сеансов. В течение месяца заявительница перевела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей. Экстрасенсы наложили на нее обет молчания и требовали никому ни о чем не рассказывать».
В 2016-м году женщине позвонили из «департамента ясновидения и целительства» и заявили, что предыдущие «колдуны», которым она отдала более полутора миллионов, находятся под следствием. Женщине обещали вернуть деньги, но за свои услуги «департамент» потребовал 300 тысяч рублей. Следом жительницу Норильска вынудили также купить «страховой полис», на оформление документа она потратила еще 18 тыс. рублей. «После перевода денежных средств больше на связь с северянкой уже никто не выходил», — сообщили в МВД.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», передает РИА Новости.
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