Полицейские спасли ребенка на Играх в Пхёнчхане

Канадский полицейский Фрэнк Мартино и его южнокорейский коллега Йон Ги Мин спасли жизнь восьмилетнему мальчику во время хоккейного матча между командами Канады и Чехии на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Инцидент произошел у входа на арену. Мальчик подавился рисовым пирогом, после чего потерял сознание и упал. К счастью, неподалеку дежурили канадский и южнокорейский полицейские, которые входят в составе международной бригады, обеспечивающей безопасность во время соревнований. Они оказали ребенку первую медицинскую помощь.
Помимо благодарности от родителей мальчика, Мартино и Йон Ги Мин получили также грамоты от полицейского управления провинции Канвондо, где расположена столица зимних Олимпийских игр 2018 года, передает канадский телеканал СВС.
Хоккейный матч завершился победой чешской команды по буллитам (3:2).
Помимо благодарности от родителей мальчика, Мартино и Йон Ги Мин получили также грамоты от полицейского управления провинции Канвондо, где расположена столица зимних Олимпийских игр 2018 года, передает канадский телеканал СВС.
Хоккейный матч завершился победой чешской команды по буллитам (3:2).
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