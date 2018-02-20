Трамп оказался на последнем месте в рейтинге президентов США

Президент США Дональд Трамп оказался на последнем месте в ежегодном историческом рейтинге президентов США. Рейтинг составлен на основе опроса
ученых-политологов.
Опрос провели специалисты Хьюстонского университета и Университета Бойсе, штат Айдахо. В нем приняли участие 170 членов президентской секции Американской ассоциации политических наук. Экспертов попросили оценить величие президентов Соединенных Штатов по шкале от 0 до 100.
Возглавил рейтинг Авраам Линкольн (95,03 из 100). Первый президент США Джордж Вашингтон отстал от него совсем немного — он набрал 92,59 балла. Далее шли Франклин Делано Рузвельт, Теодор Рузвельт, Томас Джефферсон, Гарри Труман, Дуайт Эйзенхауэр. На восьмом месте оказался Барак Обама со средним рейтингом в 71 балл. Любопытно, что за год он поднялся в списке сразу на 10 пунктов. Видимо, сравнение с нынешним лидером сыграло в его пользу.
А вот сам Дональд Трамп отстал даже от тех, чья деятельность на посту главы государства традиционно оценивается историками в негативном ключе, включая Джеймса Бьюкенена, Уильяма Генри Гаррисона и Франклина Пирса, передает РИА Новости. Он набрал всего чуть больше 12 баллов.
Ранее сообщалось, что в рейтинге мировой популярности американский президент Дональд Трамп уступил российскому лидеру Владимиру Путину. Проводившие опрос эксперты отметили, что респонденты увидели в Путине нового лидера, которому под силу объединить международное сообщество, в то время как Дональд Трамп, по из мнению, справляется с этой задачей плохо.
Возглавил рейтинг Авраам Линкольн (95,03 из 100). Первый президент США Джордж Вашингтон отстал от него совсем немного — он набрал 92,59 балла. Далее шли Франклин Делано Рузвельт, Теодор Рузвельт, Томас Джефферсон, Гарри Труман, Дуайт Эйзенхауэр. На восьмом месте оказался Барак Обама со средним рейтингом в 71 балл. Любопытно, что за год он поднялся в списке сразу на 10 пунктов. Видимо, сравнение с нынешним лидером сыграло в его пользу.
А вот сам Дональд Трамп отстал даже от тех, чья деятельность на посту главы государства традиционно оценивается историками в негативном ключе, включая Джеймса Бьюкенена, Уильяма Генри Гаррисона и Франклина Пирса, передает РИА Новости. Он набрал всего чуть больше 12 баллов.
Ранее сообщалось, что в рейтинге мировой популярности американский президент Дональд Трамп уступил российскому лидеру Владимиру Путину. Проводившие опрос эксперты отметили, что респонденты увидели в Путине нового лидера, которому под силу объединить международное сообщество, в то время как Дональд Трамп, по из мнению, справляется с этой задачей плохо.
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