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    В Мозамбике 17 человек оказались погребены под горой мусора

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    В Мозамбике 17 человек оказались погребены под горой мусора

    В Мозамбике 17 человек оказались погребены под горой мусора

    Не менее 17 человек погибли в Мозамбике в результате обрушения горы мусора.

    Инцидент произошел утром 19 февраля в столице страны — городе Мапуту. Несколько жилых домов оказались погребены под грудами мусора, пишет местное издание Jornal Noticias.


    В поисково-спасательная операция в данный момент продолжается. В ней участвуют сотрудники национальной службы общественной безопасности. Власти не исключают, что жертв ЧП может оказаться больше.

    Сообщается, что причиной «мусорного» оползня могли стать сильные ливни, которые обрушились на Мапуту накануне.



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