В Мозамбике 17 человек оказались погребены под горой мусора

Не менее 17 человек погибли в Мозамбике в результате обрушения горы мусора.
Инцидент произошел утром 19 февраля в столице страны — городе Мапуту. Несколько жилых домов оказались погребены под грудами мусора, пишет местное издание Jornal Noticias.
В поисково-спасательная операция в данный момент продолжается. В ней участвуют сотрудники национальной службы общественной безопасности. Власти не исключают, что жертв ЧП может оказаться больше.
Сообщается, что причиной «мусорного» оползня могли стать сильные ливни, которые обрушились на Мапуту накануне.
#Mozambique : Collapse of rubbish tip kills 17 in Hulene — Watch https://t.co/F4roDhyRhN #SADC #Africa pic.twitter.com/bKiV5q7NvE— Club of Mozambique (@clubOmozambique) 19 февраля 2018 г.
В поисково-спасательная операция в данный момент продолжается. В ней участвуют сотрудники национальной службы общественной безопасности. Власти не исключают, что жертв ЧП может оказаться больше.
Сообщается, что причиной «мусорного» оползня могли стать сильные ливни, которые обрушились на Мапуту накануне.
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