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    Песков сообщил о подготовке встречи Путина, Эрдогана и Роухани

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    Песков сообщил о подготовке встречи Путина, Эрдогана и Роухани

    Песков сообщил о подготовке встречи Путина, Эрдогана и Роухани

    В Кремле анонсировали встречу президентов России, Турции и Ирана. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к ней уже ведется.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Такая встреча готовится».

    Ранее вице-премьер Турции сообщил, что встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина запланирована на начало апреля. После нее пройдет саммит Россия -
    Турция — Иран, передает РИА Новости.

    В рамках встречи будут обсуждаться вопросы сирийского урегулирования.

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