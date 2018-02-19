Песков сообщил о подготовке встречи Путина, Эрдогана и Роухани

В Кремле анонсировали встречу президентов России, Турции и Ирана.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к ней уже ведется.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Такая встреча готовится».
Ранее вице-премьер Турции сообщил, что встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина запланирована на начало апреля. После нее пройдет саммит Россия -
Турция — Иран, передает РИА Новости.
В рамках встречи будут обсуждаться вопросы сирийского урегулирования.
Ранее вице-премьер Турции сообщил, что встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина запланирована на начало апреля. После нее пройдет саммит Россия -
Турция — Иран, передает РИА Новости.
В рамках встречи будут обсуждаться вопросы сирийского урегулирования.
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