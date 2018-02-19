Музыкант Пётр Гара найден убитым в Москве

Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире дома на
северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя главка СК России: «Девятнадцатого февраля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Северный бульвар в городе Москва, обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений».
По версии следствия, музыкант Пётр Гара был убит своим близким другом еще 14 февраля, сообщает сайт Вести.Ru. В течение нескольких дней хозяин квартиры, которую шансонье снимал вместе с предполагаемым убийцей, безуспешно пытался дозвониться до него.
20 февраля мужчина вызвал спецслужбы, чтобы вскрыть дверь квартиры. Тело музыканта было обнаружено в ванной комнате.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Следователи устанавливают обстоятельства преступления и проводят действия, направленные на задержание убийцы.
По версии следствия, музыкант Пётр Гара был убит своим близким другом еще 14 февраля, сообщает сайт Вести.Ru. В течение нескольких дней хозяин квартиры, которую шансонье снимал вместе с предполагаемым убийцей, безуспешно пытался дозвониться до него.
20 февраля мужчина вызвал спецслужбы, чтобы вскрыть дверь квартиры. Тело музыканта было обнаружено в ванной комнате.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Следователи устанавливают обстоятельства преступления и проводят действия, направленные на задержание убийцы.
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