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    Музыканты из России и Китая исполнят фольклор в унисон. Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМузыканты из России и Китая исполнят фольклор в унисон

    Музыканты из России и Китая исполнят фольклор в унисон

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    Музыканты из России и Китая исполнят фольклор в унисон

    Музыканты из России и Китая исполнят фольклор в унисон

      В Санкт-Петербургской академической капелле в едином звучании сливаются две совершенно разные музыкальные культуры.

      Русский и китайский квинтеты («Эссе-квинтет» и PURAQ) решили проверить, насколько гармонично звучат вместе народные мотивы. Оказалось, у традиционных западных и восточных инструментов не просто общие корни — вместе они звучат практически в унисон.

      Например, духовой шен — не что иное, как прародитель баяна, а ян цынь так и называют — китайские цимбалы. Кроме того, домре, балалайке и аккордеону противостоят китайские эрху, ди и пипа в исполнении известного ансамбля PURAQ.

      Сегодня в рамках празднования китайского Нового года коллективы, познакомившиеся только накануне, планируют исполнить не только классические и фольклорные произведения, но и современную музыку — вплоть до рока. Чтобы раскрыть весь диапазон звучания традиционных инструментов.

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