Глава Генштаба РФ встретился с послом США

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с послом США в РФ Джоном Хантсманом Украину, Сирию, КНДР, Афганистан и вопросы стратегической стабильности.
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Как сообщили в посольстве США в РФ, встреча состоялась в российском Министерстве обороны, передает «Интерфакс».
Из сообщения посольства: «В ходе встречи обсуждались ситуация в Украине, Сирии, вопросы стратегической стабильности, Афганистан, а также КНДР».
В ходе встречи американский дипломат подчеркнул, что между странами «установился низкий уровень доверия». По его словам, в такие моменты следует «интенсифицировать общение, а не сокращать его».
Из сообщения посольства: «В ходе встречи обсуждались ситуация в Украине, Сирии, вопросы стратегической стабильности, Афганистан, а также КНДР».
В ходе встречи американский дипломат подчеркнул, что между странами «установился низкий уровень доверия». По его словам, в такие моменты следует «интенсифицировать общение, а не сокращать его».
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