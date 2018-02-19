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    Глава Генштаба РФ встретился с послом США

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    Глава Генштаба РФ встретился с послом США

    Глава Генштаба РФ встретился с послом США

    Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с послом США в РФ Джоном Хантсманом Украину, Сирию, КНДР, Афганистан и вопросы стратегической стабильности.

    Как сообщили в посольстве США в РФ, встреча состоялась в российском Министерстве обороны, передает «Интерфакс».

    Из сообщения посольства: «В ходе встречи обсуждались ситуация в Украине, Сирии, вопросы стратегической стабильности, Афганистан, а также КНДР».

    В ходе встречи американский дипломат подчеркнул, что между странами «установился низкий уровень доверия». По его словам, в такие моменты следует «интенсифицировать общение, а не сокращать его».

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