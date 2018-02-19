«Обижаться не на кого»: главный тренер сборной России по регби подал в отставку

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин покинул свой пост по собственной инициативе. Решение уволить специалиста было принято по итогам заседания совета Федерации регби России.
Обязанности главного тренера сборной до конца чемпионата Европы будет исполнять ирландец Марк Макдермотт, который с августа 2016 года тренировал в команде нападающих.
По словам Первухина, которого цитирует РИА Новости, он был готов уйти в отставку еще 10 февраля — после поражения от команды Испании в матче чемпионата Европы, и обижаться ему не на кого.
Александр Первухин: «Я сразу на следующий день попросил освободить меня от занимаемой должности, а через два дня после разговора с игроками сообщил, что готов подать в отставку в любой момент, какой сочтут нужным. В любом случае, тут обижаться не на кого».
Первухин подчеркнул, что не изменил своего решения покинуть сборную даже после того, как сборная Румынии уступила команде Испании и у россиян появился шанс сыграть в квалификационном турнире за выход на Кубок мира — 2019.
Александр Первухин: «Вопрос в том, что воскресная игра неожиданно подарила нам шанс, но принято решение, цель не выполнена, и тут никаких вопросов быть не может».
Председатель тренерского совета ФРР Николай Неруш назвал увольнение Первухина до окончания чемпионата Европы неверным решением.
Николай Неруш: «Я выступал против увольнения Первухина. Такие решения требуют более взвешенного подхода. Как мы будем теперь смотреться в матче с Румынией? Чемпионат Европы обязательно надо было дать доработать. А потом есть полтора месяца, когда можно что-то поменять. Я считаю, что это неверно, но общим голосованием высшего совета принято это решение».
Российским регбистам в сезоне чемпионата Европы осталось провести матчи с командами Румынии, Грузии и Германии. При этом для сохранения шансов на продолжение борьбы за путевку на Кубок мира россиянам нужно 3 марта на выезде обыграть команду Румынии с большей разницей в счете, чем уступили ей в первом круге (10:30), а также занести как минимум на три попытки больше, чтобы получить бонусное очко.
Первухин, который является главным тренером и директором красноярского клуба «Енисей-СТМ», возглавлял сборную России по регби с декабря 2014 года.
По словам Первухина, которого цитирует РИА Новости, он был готов уйти в отставку еще 10 февраля — после поражения от команды Испании в матче чемпионата Европы, и обижаться ему не на кого.
Александр Первухин: «Я сразу на следующий день попросил освободить меня от занимаемой должности, а через два дня после разговора с игроками сообщил, что готов подать в отставку в любой момент, какой сочтут нужным. В любом случае, тут обижаться не на кого».
Первухин подчеркнул, что не изменил своего решения покинуть сборную даже после того, как сборная Румынии уступила команде Испании и у россиян появился шанс сыграть в квалификационном турнире за выход на Кубок мира — 2019.
Александр Первухин: «Вопрос в том, что воскресная игра неожиданно подарила нам шанс, но принято решение, цель не выполнена, и тут никаких вопросов быть не может».
Председатель тренерского совета ФРР Николай Неруш назвал увольнение Первухина до окончания чемпионата Европы неверным решением.
Николай Неруш: «Я выступал против увольнения Первухина. Такие решения требуют более взвешенного подхода. Как мы будем теперь смотреться в матче с Румынией? Чемпионат Европы обязательно надо было дать доработать. А потом есть полтора месяца, когда можно что-то поменять. Я считаю, что это неверно, но общим голосованием высшего совета принято это решение».
Российским регбистам в сезоне чемпионата Европы осталось провести матчи с командами Румынии, Грузии и Германии. При этом для сохранения шансов на продолжение борьбы за путевку на Кубок мира россиянам нужно 3 марта на выезде обыграть команду Румынии с большей разницей в счете, чем уступили ей в первом круге (10:30), а также занести как минимум на три попытки больше, чтобы получить бонусное очко.
Первухин, который является главным тренером и директором красноярского клуба «Енисей-СТМ», возглавлял сборную России по регби с декабря 2014 года.
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