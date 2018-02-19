Городская подземка в день первого домашнего матча «Зенита» в этом году продлит время работы.

Станции «Крестовский остров», «Петроградская», «Чкаловская», «Выборгская» и «Черная речка» будут открыты на вход до 1:30 ночи.



Ответная встреча плей-офф Лиги Европы против шотландского «Селтика» начнется в четверг, 21 февраля, в 21:00. А за два часа до матча первые две тысячи болельщиков, которые придут на традиционный «фан-променад», смогут принять участие в первом в истории квесте на «Стадионе Санкт-Петербург».



Клубные сувениры и билеты на матч против «Амкара» можно будет выиграть в блиц-заплыве на гребных тренажерах или, например, в робофутболе. Сами же футболисты сейчас оттачивают свое мастерство на сборах в Италии и вернутся в Петербург уже завтра.