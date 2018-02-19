Кота Мостика с главной стройки Крыма посадили на диету после Масленицы

Крымский мост: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В Instagram кота Мостика появилась фотография, на которой он сидит перед тарелкой с блином. Под снимком размещена запись: «Масленица закончилась. Хороший праздник, но полнит. Еще тарелочку, и возвращаюсь к любимой креветочной диете».В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни поддержали диету для Мостика, а другие высказались за то, чтобы рыжий красавец не ограничивал себя в еде.: «Мостик, красавчик, кушай на здоровье. Котик не должен быть худеньким».: «Мостик сам кругленький, как блинчик! Храни фигуру, Мостик, ты — эталон красоты».: «Сам как блинчик уже».: «Все верно, Мостик».Ранее в Instagram была размещена фотография, на которой Мостик с аппетитом ел блин. Подпись под ней гласила: «Ловите мое главное правило: увидел блин, сделай кусь!».Мостик живет на контрольно-пропускном пункте на въезде на стройплощадку. Он появился там в 2015 году, когда началась подготовка в главной стройке Крыма. В результате рыжий красавец стал символом моста и получил имя в честь стройки. На его странице в Instagram, на которую подписаны более 20 тысяч человек, постоянно рассказывается о работах на стройплощадках, а Мостик принимает в них деятельное участие.Мост через Керченский пролив соединит Крым с материковой частью России. Его протяженность составит 19 км. Как ожидается, автомобильное движение по мосту начнется уже в декабре этого года.