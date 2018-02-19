Секс-скандал в Челябинской области: сироты заявили о насилии в детдоме

Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела после признаний сирот о сексуальном насилии в детдоме.
О том, что в одном из интернатов под Челябинском массово насиловали детей, заявили три приемные семьи. Сами приемные матери узнали об этом от семерых мальчиков 10–14 лет, которых взяли под опеку из одного и того же детского дома.
Подростки рассказали, что некие посторонние мужчины с разрешения педагогов увозили их на отдых на озеро. Там они рыбачили, пекли на костре картошку, потом некий Сергей с другом отводил мальчишек за камыши и насиловал.
Как сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области, по факту изнасилования семи воспитанников возбудили уголовное дело. Был задержан причастный к совершению преступления. Подозреваемым оказался 51-летний местный житель.
Также возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты и детского дома.
Подростки рассказали, что некие посторонние мужчины с разрешения педагогов увозили их на отдых на озеро. Там они рыбачили, пекли на костре картошку, потом некий Сергей с другом отводил мальчишек за камыши и насиловал.
Как сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области, по факту изнасилования семи воспитанников возбудили уголовное дело. Был задержан причастный к совершению преступления. Подозреваемым оказался 51-летний местный житель.
Также возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты и детского дома.
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