В сад жителя Великобритании с неба упала акула: фото

Житель британского графства Кент обнаружил в своем саду кошачью акулу.
26-летний Джеймс Хилл рассказал The Sun, что готовил на кухне чай, когда в дом зашел его удивленный отец. Он рассказал, что на их лужайку упала акула.
Мужчины полагают, что рыбу несла в клюве чайка или баклан, но птице не удалось удержать свою добычу, и акула упала в сад. Инцидент произошел в городе Уитстабл, который находится на берегу Северного моря.
По словам Джеймса Хилла, который подрабатывает в береговой охране, к моменту, когда он вышел на улицу, чтобы осмотреть акулу, она уже была мертва. Длина рыбы составляла около 60 см.
Кошачьи акулы не опасны для человека, их рацион состоит из донных беспозвоночных — крабов, креветок, моллюсков.
Мужчины полагают, что рыбу несла в клюве чайка или баклан, но птице не удалось удержать свою добычу, и акула упала в сад. Инцидент произошел в городе Уитстабл, который находится на берегу Северного моря.
По словам Джеймса Хилла, который подрабатывает в береговой охране, к моменту, когда он вышел на улицу, чтобы осмотреть акулу, она уже была мертва. Длина рыбы составляла около 60 см.
Кошачьи акулы не опасны для человека, их рацион состоит из донных беспозвоночных — крабов, креветок, моллюсков.
Shark turns up in bloke’s back garden in Kent after falling from sky https://t.co/gG2126QIuf pic.twitter.com/xqFaYJpJnk— newspaperupdate.com (@Newpaperupdates) 19 февраля 2018 г.
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