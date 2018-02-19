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    В сад жителя Великобритании с неба упала акула: фото

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    В сад жителя Великобритании с неба упала акула: фото

    В сад жителя Великобритании с неба упала акула: фото

    Житель британского графства Кент обнаружил в своем саду кошачью акулу.

    26-летний Джеймс Хилл рассказал The Sun, что готовил на кухне чай, когда в дом зашел его удивленный отец. Он рассказал, что на их лужайку упала акула.

    Мужчины полагают, что рыбу несла в клюве чайка или баклан, но птице не удалось удержать свою добычу, и акула упала в сад. Инцидент произошел в городе Уитстабл, который находится на берегу Северного моря.

    По словам Джеймса Хилла, который подрабатывает в береговой охране, к моменту, когда он вышел на улицу, чтобы осмотреть акулу, она уже была мертва. Длина рыбы составляла около 60 см.

    Кошачьи акулы не опасны для человека, их рацион состоит из донных беспозвоночных — крабов, креветок, моллюсков.


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