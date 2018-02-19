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    Украина запретила поставлять в Россию двигатели для Ан-148

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    Украина запретила поставлять в Россию двигатели для Ан-148

    Украина запретила поставлять в Россию двигатели для <nobr>Ан-148</nobr>

    Украинские власти ввели запрет на поставку в РФ двигателей Д-436 для гражданских самолетов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров.

    Заявление Бочарова было сделано в ходе круглого стола в Госдуме, передает ТАСС.

    Олег Бочаров: «К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей».

    Двигатели Д-436 используются при сборке пассажирских самолетов Ан-148 и многоцелевых самолетов-амфибий Бе-200. Ан-148 собирают на Воронежском авиастроительном заводе, а Бе-200 — на мощностях ТАНТК им. Бериева. Производит двигатели Д-436 украинская копания «Мотор Сич».

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