Украина запретила поставлять в Россию двигатели для Ан-148

Украинские власти ввели запрет на поставку в РФ двигателей
Д-436 для гражданских самолетов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров.
Заявление Бочарова было сделано в ходе круглого стола в Госдуме, передает ТАСС.
Олег Бочаров: «К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей».
Двигатели Д-436 используются при сборке пассажирских самолетов Ан-148 и многоцелевых самолетов-амфибий Бе-200. Ан-148 собирают на Воронежском авиастроительном заводе, а Бе-200 — на мощностях ТАНТК им. Бериева. Производит двигатели Д-436 украинская копания «Мотор Сич».
Олег Бочаров: «К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей».
Двигатели Д-436 используются при сборке пассажирских самолетов Ан-148 и многоцелевых самолетов-амфибий Бе-200. Ан-148 собирают на Воронежском авиастроительном заводе, а Бе-200 — на мощностях ТАНТК им. Бериева. Производит двигатели Д-436 украинская копания «Мотор Сич».
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