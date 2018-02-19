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    Столичного блогера задержали за шутку об ограблении банка. банки, блогосфера, задержание, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтоличного блогера задержали за шутку об ограблении банка

    Столичного блогера задержали за шутку об ограблении банка

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    Столичного блогера задержали за шутку об ограблении банка

    Столичного блогера задержали за шутку об ограблении банка

    Столичного блогера задержали за шутку об ограблении банка

      Московский пранкер пошутил в Интернете о том, что собирается ограбить банк. После этого к его дому подъехала группа захвата.

      Пранкера задержали. Он якобы сообщил в полицию о том, что в центре столицы совершено нападение на кредитную организацию. Но правоохранители, приехавшие по адресу, ничего не обнаружили. Зато установили имя позвонившего — Гусейн Гасанов. Вместе с Гасановым задержан еще один человек.

      Гасанова доставили в участок. Сейчас блогера подозревают в заведомо ложном сообщении о преступлении.

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