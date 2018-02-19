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    Уфимская прокуратура устроила рейд по заведениям из популярного видеоблога инвалида. Башкирия, инвалиды, Интернет, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУфимская прокуратура устроила рейд по заведениям из популярного видеоблога инвалида

    Уфимская прокуратура устроила рейд по заведениям из популярного видеоблога инвалида

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    Уфимская прокуратура устроила рейд по заведениям из популярного видеоблога инвалида

    Уфимская прокуратура устроила рейд по заведениям из популярного видеоблога инвалида

    Уфимская прокуратура устроила рейд по заведениям из популярного видеоблога инвалида

      За творчеством известного в Уфе инвалида Рустама Набиева, который потерял ноги, но не унывает и продолжает жить полноценно, внимательно следят прокуроры. Но на его канал они подписаны не из праздного любопытства, а чтобы одними из первых узнавать, с какими трудностями приходится сталкиваться людям в инвалидных креслах на улицах города. Общественник снял с десяток роликов об объектах, которые приспособлены не для всех.

      В 2015 году солдат-срочник Рустам Набиев оказался под завалами рухнувшей в Омске казармы. Тогда погибли 24 человека. Он перенес 16 операций и две клинические смерти. После профессионально увлекся спортом и стал обладателем международного Кубка континента в составе сборной России по следж-хоккею.

      Вернувшись в родную Башкирию, Рустам снял ролик о непригодном для использования пандусе, чтобы пристыдить тех, кто нарушает права инвалидов. За несколько дней его видео просмотрели тысячи человек. Подписчики стали просить Рустама продолжать снимать и так же честно рассказывать о своих проблемах. Недавно спортсмен даже получил награду и звание самого жизнеутверждающего блогера Рунета.

      Рустам Набиев: «Цель моя — объяснить, что такая проблема есть, и она огромная. И таким людям, как я, просто тяжело жить без этой доступной среды».

      Но чиновники рапортуют: сейчас в Башкирии большая часть госучреждений уже приспособлена для маломобильных людей. А что касается частников — например, владельцев аптек и магазинов, — то это на совести коммерсантов.

      Тем временем в числе подписчиков необычного блога появились и сотрудники прокуратуры. Изучив ролики, в надзорном ведомстве решили устроить внеплановый рейд по тем объектам, которые оказались не под силу даже крепкому духом инвалиду.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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