Уфимская прокуратура устроила рейд по заведениям из популярного видеоблога инвалида

За творчеством известного в Уфе инвалида Рустама Набиева, который потерял ноги, но не унывает и продолжает жить полноценно, внимательно следят прокуроры. Но на его канал они подписаны не из праздного любопытства, а чтобы одними из первых узнавать, с какими трудностями приходится сталкиваться людям в инвалидных креслах на улицах города. Общественник снял с десяток роликов об объектах, которые приспособлены не для всех.
В 2015 году солдат-срочник Рустам Набиев оказался под завалами рухнувшей в Омске казармы. Тогда погибли 24 человека. Он перенес 16 операций и две клинические смерти. После профессионально увлекся спортом и стал обладателем международного Кубка континента в составе сборной России по следж-хоккею.
Вернувшись в родную Башкирию, Рустам снял ролик о непригодном для использования пандусе, чтобы пристыдить тех, кто нарушает права инвалидов. За несколько дней его видео просмотрели тысячи человек. Подписчики стали просить Рустама продолжать снимать и так же честно рассказывать о своих проблемах. Недавно спортсмен даже получил награду и звание самого жизнеутверждающего блогера Рунета.
Рустам Набиев: «Цель моя — объяснить, что такая проблема есть, и она огромная. И таким людям, как я, просто тяжело жить без этой доступной среды».
Но чиновники рапортуют: сейчас в Башкирии большая часть госучреждений уже приспособлена для маломобильных людей. А что касается частников — например, владельцев аптек и магазинов, — то это на совести коммерсантов.
Тем временем в числе подписчиков необычного блога появились и сотрудники прокуратуры. Изучив ролики, в надзорном ведомстве решили устроить внеплановый рейд по тем объектам, которые оказались не под силу даже крепкому духом инвалиду.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Вернувшись в родную Башкирию, Рустам снял ролик о непригодном для использования пандусе, чтобы пристыдить тех, кто нарушает права инвалидов. За несколько дней его видео просмотрели тысячи человек. Подписчики стали просить Рустама продолжать снимать и так же честно рассказывать о своих проблемах. Недавно спортсмен даже получил награду и звание самого жизнеутверждающего блогера Рунета.
Рустам Набиев: «Цель моя — объяснить, что такая проблема есть, и она огромная. И таким людям, как я, просто тяжело жить без этой доступной среды».
Но чиновники рапортуют: сейчас в Башкирии большая часть госучреждений уже приспособлена для маломобильных людей. А что касается частников — например, владельцев аптек и магазинов, — то это на совести коммерсантов.
Тем временем в числе подписчиков необычного блога появились и сотрудники прокуратуры. Изучив ролики, в надзорном ведомстве решили устроить внеплановый рейд по тем объектам, которые оказались не под силу даже крепкому духом инвалиду.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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