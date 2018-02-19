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    Украинский военный случайно застрелил сослуживца в Донбассе

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    Украинский военный случайно застрелил сослуживца в Донбассе

    Украинский военный случайно застрелил сослуживца в Донбассе

    В одной из украинских воинских частей в Донбассе произошел трагический инцидент из-за неосторожного обращения с оружием.

    В штабе так называемой АТО в Донбассе сообщили, что в районе проведения военной операции солдат случайно смертельно ранил сослуживца. Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием.

    Медики оказали неотложную помощью раненому, но спасти его не удалось. В результате было возбуждено уголовное дело. Военная служба правопорядка ВС Украины выясняет все обстоятельства случившегося. В штабе АТО выразили соболезнования родственникам погибшего.

    По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе, который продолжается с 2014 года, стали более 10 тысяч человек.

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