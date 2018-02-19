Башенный кран рухнул на стройплощадке в Пермском крае

О ЧП на стройплощадке в городе Добрянка Пермского края сообщили пользователи социальных сетей.
По данным очевидцев, ЧП произошло на улице Победы в городе Добрянка. Оказались повреждены несколько автомобилей, которые были припаркованы на стройплощадке.
В свою очередь источник РИА Новости сообщает, что падение крана произошло во время демонтажных работ на площадке АО «СтройПанельКомплект». По его данным, повреждены четыре машины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В свою очередь источник РИА Новости сообщает, что падение крана произошло во время демонтажных работ на площадке АО «СтройПанельКомплект». По его данным, повреждены четыре машины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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