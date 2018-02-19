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    Башенный кран рухнул на стройплощадке в Пермском крае. Пермский край, кран, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБашенный кран рухнул на стройплощадке в Пермском крае

    Башенный кран рухнул на стройплощадке в Пермском крае

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    • Фото: Подслушано Добрянка / vk.com
    Башенный кран рухнул на стройплощадке в Пермском крае

    Башенный кран рухнул на стройплощадке в Пермском крае

    Башенный кран рухнул на стройплощадке в Пермском крае
    • Фото: Подслушано Добрянка / vk.com

      • О ЧП на стройплощадке в городе Добрянка Пермского края сообщили пользователи социальных сетей.

      По данным очевидцев, ЧП произошло на улице Победы в городе Добрянка. Оказались повреждены несколько автомобилей, которые были припаркованы на стройплощадке.

      Башенный кран рухнул на стройплощадке в Пермском крае. Пермский край, кран, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      В свою очередь источник РИА Новости сообщает, что падение крана произошло во время демонтажных работ на площадке АО «СтройПанельКомплект». По его данным, повреждены четыре машины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

      Башенный кран рухнул на стройплощадке в Пермском крае. Пермский край, кран, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


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